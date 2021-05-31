В Луганской полиции с 2016 года служил боевик «формирования Дремова»

Сотрудники Службы безопасности Украины и Управления внутренней безопасности Национальной полиции при содействии ГУНП в Луганской области разоблачили в рядах Национальной полиции Луганщины бывшего участника незаконного вооруженного формирования.

По предварительной информации известно, что начиная с 2014 года он «служил» в незаконном вооруженном «формировании Дремова», которое в то время захватило Северодонецк, и участвовал в обеспечении пропускного режима и дежурствах на боевых постах. После освобождения города, он скрывался на территории РФ и в временно аннексированном Крыму, а затем - вернулся в Украину.

В 2016 году присоединился к рядам Национальной полиции где и проходил службу до настоящего времени.

Под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры следователи сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).