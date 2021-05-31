США и ЕС сделали заявление о борьбе судебной реформе в Украине

В совместном заявлении, опубликованном на сайте посольства, представители США и ЕС просят Украину провести судебную реформу и очистить Высшую квалификационную комиссию судей от коррумпированых представителей при помощи независимых международных экспертов.

Текст заявления:

В течение последних недель Украины и ее международные партнеры провели ряд обсуждений на высоком уровне, в частности с участием руководителей обеих наших столиц.

Одной из ключевых тем этих дискуссий является потребность в реформах, в частности необходимость постоянного прогресса в борьбе с коррупцией и в судебной реформе.

Украина прошла долгий путь с 2014 года; никто не ставит под сомнение полученные достижения за последние семь лет, особенно создание независимых антикоррупционных учреждений. Но страна должна консолидировать эти реформы в то время, когда олигархи и корыстные интересы пытаются уничтожить эти институты, законы и другие достижения, ослабляющие их политический и экономический контроль над Украиной.

Мы считаем, что одной из важнейших предпосылок успеха этих реформ является роль независимых экспертов, выбранных международными партнерами Украины, в комиссиях, которые выбирают и проверяют должностных лиц для судебной системы и антикоррупционных учреждений Украины - органов, имеющих огромное значение в определении будущего Украины.

В этом будущем страна или останется под влиянием мощных интересов, использующих свои ресурсы для защиты от правосудия, или же станет такой, где все имеют право на равную защиту перед законом.

Поскольку эти комиссии будут гарантировать, что на должности будущих судей Украины, специального антикоррупционного прокурора и директора НАБУ - то есть тех, кто будет привлекать к ответственности коррупционеров, - будут выбраны кандидаты с высокой профессиональной компетентностью и добродетелью, они сыграют важную роль в формировании судьбы Украины.

По этой же причине роль независимых экспертов стала одним из важнейших вопросов в дискуссиях о будущем повестки дня реформ в Украине. Более того, создание Высшего антикоррупционного суда Украины при непосредственном участии международных экспертов в процессе отбора судей уже стало передовой международной практикой, продолжающей вдохновлять борцов против коррупции в регионе и за его пределами.

Почему же международным партнерам была отведена такую ​​роль в проверке и отборе этих должностных лиц? Во время Революции достоинства украинцы решили наметить новый путь вперед - тот, на котором нет места коррумпированным интересам, пресекающимся с безнаказанностью, восстанавливается доверие общественности к институтам и раскрывается экономический потенциал страны. Определяя, как это сделать, Украина обратилась за советом к Европейской комиссии за демократию путем закона, известной больше как Венецианская комиссия, которая служит совещательным органом Совета Европы по конституционным вопросам.

Венецианская комиссия отметила, что единственный способ обеспечить независимость членов отборочных комиссий - это добиться того, чтобы международные партнеры Украины выдвинули определенную часть кандидатов, которые, обладая значительным зарубежным опытом, не имеют предубеждений, конфликта интересов или скрытых планов.

Решение Украины по реализации этого инновационного механизма при отборе кандидатов в Высший антикоррупционный суд, а затем Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции было чрезвычайно успешным.

Несмотря на постоянные атаки на эти органы, они получают высокое общественное доверие в результате своей независимости. Само их существование является победой Украины и свидетельством ее устойчивости к внутренней и внешней агрессии.

Независимые эксперты угрожают тем, кто выигрывает от существующей системы и стремится сохранить контроль над рычагами власти в Украине. Украина доказала успешность такой модели реформ, которая обеспечивает службу комиссий украинскому народу, а не корыстным интересам, которые стремятся его контролировать. Текущий конкурс на руководство САП является доказательством того, что решающая роль независимых экспертов в процессе отбора является чрезвычайно важным для обеспечения принятия решений на основе заслуг, а не политической мотивации.

Кроме того, Венецианская комиссия четко заявила, что предоставление международным членам преимущественного голоса в случае равенства голосов после повторного голосования является приемлемым с точки зрения национального суверенитета, учитывая, что окончательные решения остаются за органом, который назначает чиновников. Текущие законопроекты, в том числе о Высшей квалификационной комиссии судей, которые сейчас находятся в парламенте, должны быть согласованы с рекомендациями Венецианской комиссии к их второму и окончательному чтению.

Мы считаем, что независимые эксперты в составе отборочных комиссий позволят достичь изменений, которые станут наиболее фундаментальным обновлением судебной власти Украины за время независимости страны. Привлечение независимых экспертов соответствует международным стандартам: их роль является временной (но решающей) и оправдана чрезвычайными обстоятельствами исторического шанса, полученного Украиной, для решительного шага к своему становлению как современного европейского государства.

Чтобы это предназначение реализовалось, мы, как друзья Украины, поддерживаем руководство Украины и просим его действовать с политическим мужеством. Мы призываем его, при обсуждении будущего, подумать о стремлении украинского народа.

Народ требовал реформ во время Революции достоинства и голосовал за них снова и снова на выборах. Сейчас время руководству Украины выполнять обещания. Когда оно это сделает, можно не сомневаться, украинский народ будет ему благодарен.