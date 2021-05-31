На Донбассе погиб украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил погиб 24-летний военный из Львовской области. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в среду, 16 июня.

«Сегодня во время боевых действий на Востоке погиб житель Рава-Русской Роман Галуха. Воину было 24 года, служил в двадцать четвёртом механизированной бригаде», — сообщил Козицкий в Facebook.

Также сегодня в Донецкой области зафиксированы обстрелы украинских позиций из тяжелых минометов.

В Луганской области, в районе Новотошковского, российский снайпер обстреливал позиции ВСУ.