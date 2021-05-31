В Рубежном появился Центр профессиональной ориентации и карьерного развития

В новом Центре профессиональной ориентации и развития карьеры будет работать специалист, консультирующий желающих о выборе профессии, тенденциях рынка труда, развитии личных и профессиональных навыков.

Создание такого Центра стало возможным в рамках проекта «Центр профессиональной ориентации и развития карьеры для учащейся молодежи и жителей громады (Профессиональное Развитие Личности)», который реализует «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» в партнерстве с обособленными подразделениями РЦПО ЛНУ имени Т. Шевченко в рамках Программы развития ООН по восстановлению и развитию мира.

«Наш Фонд уже 9 год подряд работает в сфере содействия трудоустройству, профориентации и развития профкомпетенций. Один из регионов, где мы активно внедряем свои проекты, - восток Украины. Начиная с 2014 года многие учебные заведения из Луганска переехали в Северодонецк, Рубежное, Старобельск и начали здесь принимать и обучать студентов. И нашей организации важно помочь им в том, чтобы создать достойные условия для будущих специалистов и сделать так, чтобы они получили актуальные для рынка труда навыки», - отметила Ирина Фоменко, председатель правления ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова».



Проект «Центр профессиональной ориентации и развития карьеры» направлен на то, чтобы предоставить молодежи и жителям громады больше возможностей, которые улучшат их шансы на успешное трудоустройство. Проект имеет два основных направления: улучшение материально-технической базы и обучение педагогического состава и соискательниц-соискателей образования ОП РЦПТО. Для учебного заведения были приобретены различного рода оборудования и инструменты для образования по специальностям «Маникюр. Педикюр», «Слесарь по ремонту колесного транспорта», «Сварщик электродуговой и ручной сварки».

«Главная цель, которую мы поставили перед собой в этом проекте - это повышение конкурентоспособности соискателей и соискательниц образования региона. Ведь именно молодежь, которая учится на рабочих профессиях, нуждается в помощи в развитии навыков и дополнительном образовании, которое станет большим преимуществом в дальнейшем трудоустройстве», - прокомментировала Елена Галицына, координатор проекта.

По словам спикерки, кроме пополнения материально-технической базы, проект имел образовательный компонент. Так, были проведены мероприятия, которые охватили 340 участников и участниц образования обособленного подразделения РЦПО ЛНУ имени Тараса Шевченко.

«Мы провели 21 тренинг, 8 мастер-классов, 12 неформальных встреч, 45 индивидуальных консультаций, а также 2 бизнес-класса. Мерами для молодежи мы старались раскрыть их предпринимательский и творческий потенциал, дать практические навыки в их специальностях. В то время, как педагогический состав учился инструментам неформального образования и дистанционного обучения, чтобы облегчить переходный период в связи с карантинными ограничениями».



Проект «Центр профессиональной ориентации и развития карьеры для учащейся молодежи и жителей громады (Профессиональный Развитие Личности)» реализует «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» в партнерстве с обособленным подразделением «Региональный центр профессионального образования (РЦПО) Луганского национального университета имени Тараса Шевченко» (города Рубежное, Старобельск, Кременная, Счастье) в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира.

Программу реализуют четыре агентства ООН Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Всего Программу поддерживают тринадцать международных партнеров: Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Посольство США в Украине, а также правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии.