В Молодогвардейске 2 дня горела шахта «Самсоновская-Западная»

В оккупированном российскими боевиками Краснодоне двое суток горела шахта «Самсоновская-Западная», которая входит в предприятие группировки «ЛНР» «Востокуголь». Шахта считается опасной из-за возможности внезапных выбросов угля и газа, взрывов угольной пыли.

Пожар в подземной части шахты начался 14 июня, а информации о его ликвидации появилась только утром 16 июня.

Как сообщают российские боевики группировки «ЛНР», оккупировавшие город, в результате пожара жертв и пострадавших нет. В лаве на момент возгорания находились шахтеры, но им удалось эвакуироваться на поверхность.

Сейчас, после погашения пожара, в лаве занялись техническими работами.

«Электроэнергия на шахту (после окончания тушения) подается, отключена на аварийный участок и в выработках по ходу исходящей вентиляционной струи воздуха. Горноспасательные подразделения осуществляют контроль аварийного участка и охлаждение горных пород в месте возникновения пожара», – сообщили спасатели.

До российской оккупации шахта входила в ПАО «Краснодонуголь» контролируемый Ринатом Ахметовым.