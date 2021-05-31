На ЗНО по географии в Луганской области пришло 1767 участников

В Луганской области функционировали 11 пунктов проведения ЗНО по географии в Северодонецке и Старобельске, где было создано 170 аудиторий.

Как сообщили в пресс-службе Луганской ОГА, для участия во внешнем независимом оценивании по географии зарегистрировалось 2506 участников, из них 1767 человек приняли непосредственное участие в тестировании, что составляет 70,5% от общего количества зарегистрированных.

К проведению ЗНО привлечено 426 педагогических работников, которые ранее прошли обучение и инструктаж.

За ходом внешнего независимого оценивания на пунктах тестирования, расположенных в Северодонецке, наблюдал директор Донецкого регионального центра оценивания качества образования Владимир Власов.

Тест внешнего независимого оценивания по географии состоял из 54 заданий четырех форм, на выполнение которых участникам было отведено 150 минут.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста, составляет 90 баллам.

Результат выполнения задач теста будет использоваться во время приема в учреждения высшего образования.

Кроме того, по желанию выпускника, результат выполнения заданий теста может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по географии.

Результаты ВНО по географии будут опубликованы в персональных кабинетах участников не позднее 30 июня 2021 года. Одновременно учреждения общего среднего образования получат результаты государственной итоговой аттестации выпускников.

Установления порога «сдал/не сдал» и определения результатов ВНО по географии состоится 25 июня.

Участники тестирования, которые не смогли принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение 5 дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО. Дополнительная сессия ВНО по географии состоится 14 июля.