В Луганской области плательщикам возместили 48 млн гривень НДС

На расчетные счета плательщикам Луганской области возвращено почти 48 млн грн НДС, заявленного к бюджетному возмещению, отклонено заявок - на 6,9 млн гривень.

Заместитель начальника Главного управления ГНС в Луганской области Людмила Хворостян сообщила, что за январь - май 2021 налогоплательщики Луганской области подали 62 заявления о возврате суммы бюджетного возмещения.

Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 71,6 млн гривень. В аналогичном периоде прошлого года подано 46 заявлений на общую сумму 49,7 млн гривень.

По ее словам, по 62 заявлениям плательщиков, представленным в январе-мае 2021, проведено 55 камеральных проверок, 7 камеральных проверок продолжаются.

По результатам проверок по трем заявлениям установлено завышение сумм НДС, подлежащих бюджетному возмещению на счет плательщика в банке, на 6,9 млн гривень.

Людмила Хворостян отметила, что за январь-май 2021 на расчетные счета плательщикам уже возвращено 47,6 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.