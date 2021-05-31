В Донецкой области 15 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

15 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

В Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был подавлен средствами украинских РЭБ.

Неподалеку Новогородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Южное российские боевики обстреливали позиции ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.