» » В Донецкой области 15 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

В Донецкой области 15 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

Сегодня, 09:07 citynews.net.ua | Напечатать

15 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов.

В Луганской области зафиксирован пролет российского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был подавлен средствами украинских РЭБ.

Неподалеку Новогородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Южное российские боевики обстреливали позиции ВСУ из противотанкового ракетного комплекса.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:07

В Донецкой области 15 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня

Вчера, 14:00

В Северодонецком озере Чистое показатель вирусного загрязнения в 3 раза превышает норму

Вчера, 13:41

ОБСЕ: Конфликт на Донбассе является одной из крупнейших угроз евробезопасности

Вчера, 13:33

Лисичанские спортменки завоевали в Ковеле бронзовую медаль по гребле на байдарках и каноэ

Вчера, 12:00

Ратификация Стамбульской конвенции очень важна для европейской идентичности Украины

Вчера, 11:13

Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность чиновников за недостоверное декларирование

Вчера, 09:53

В Луганской области выявили 24 новых случая COVID-19, умерли от осложнений - 7 человек.

Вчера, 09:00

14 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня

14-06-2021, 19:53

Украина станет членом НАТО через ПДЧ - итоги саммита в Брюсселе

14-06-2021, 17:08

Сегодня седьмая годовщина гибели 49 человек в сбитом российскими боевиками Ил-76 под Луганском

14-06-2021, 16:24

G7: Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником

14-06-2021, 12:32

Российские оккупанты блокируют детям из Луганска и Донецка выезд на обучение в Украину

Новости Украины:

Вчера, 17:30

Увеличиваем средний чек Вашего покупателя - Каким ассортиментом стоит обновить магазин женской спортивной одежды?

14-06-2021, 16:19

В Одесской области обнаружили 52 незаконных мигранта из Вьетнама

14-06-2021, 15:33

На крупнейшей игровой выставке назвали дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 и стоимость игры

14-06-2021, 12:08

Серия марок «Красота и величие Украины» пополнилась почтовым блоком с достопримечательностями Севастополя

11-06-2021, 13:31

К летнему сезону в Киеве готовы все 14 коммунальных пляжей

7-06-2021, 14:31

Министерство культуры просит МВД защитить 2 дома в центре Одессы пока идут суды с застройщиком

4-06-2021, 12:09

Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах стран Евросоюза

4-06-2021, 11:39

В Киеве будут мониторить количество паркомест: заработала цифровая программа

3-06-2021, 18:08

Кирпич ручной формовки – преимущества материала

1-06-2021, 13:05

В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам

31-05-2021, 13:07

30 мая в Карпатах выпал снег

31-05-2021, 09:35

В Одессе открылся центр массовой вакцинации против COVID-19

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

В Донецкой области 15 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня