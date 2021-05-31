Лисичанские спортменки завоевали в Ковеле бронзовую медаль по гребле на байдарках и каноэ

Как сообщили в отделе молодежи и спорта Лисичанской городской ВЦА, 9 июня в городе Ковель прошел открытый чемпионат Украины среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р. по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие 640 спортсменов из всех регионов страны.

Воспитанницы Лисичанской городской ДЮСШ - Мария Костина, Анастасия Пастухова, Яна Пименова и София Даниленко завоевали III место в категории К4 на дистанции 200м.

Победители и призеры соревнований награждены грамотами и медалями. Подготовили спортсменок Дмитрий Федорчук и Андрей Салахетдинов.



