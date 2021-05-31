14 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня

В Луганской области российские боевики обстреляли поселок Новотошковское из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

В Донецкой области поселок Водяное, что на Приазовье, трижды обстреливали из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь российские войска осуществили обстрел украинских позиций из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Луганского боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение.

Состояние здоровья одного военного - удовлетворительное, другой - средней тяжести.