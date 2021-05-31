14 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огня

14 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 8 раз нарушали режим прекращения огняВчера, 09:00
В Луганской области российские боевики обстреляли поселок Новотошковское из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, на севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-3М» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.
В Донецкой области поселок Водяное, что на Приазовье, трижды обстреливали из станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Недалеко от населенного пункта Павлополь российские войска осуществили обстрел украинских позиций из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Луганского боевики дважды открывали огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное медицинское учреждение.
Состояние здоровья одного военного - удовлетворительное, другой - средней тяжести.