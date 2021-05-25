Сегодня седьмая годовщина гибели 49 человек в сбитом российскими боевиками Ил-76 под Луганском

14 июня 2014 рядом с оккупированным бандами Луганске российские наемники сбили украинский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов его экипажа из состава 25-й военно-транспортной авиационной бригады.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших Героев.

Слава Украине и вечная слава Героям!

Фотографу Алексею Ковалеву удалось сохранить 2 фото с места крушения самолета. Остальные фото были отобраны российскими терористами:

В феврале 2017 СБУ обнародовала запись разговоров луганских боевиков, согласно которому организаторами атаки на самолет были тогдашний командир батальона «Заря» Игорь Плотницкий, его заместитель Андрей Патрушев и командир батальона «Витязь» Алексей Гуреев.

В марте 2021 Игорь Плотницкий был признан виновным в уничтожении украинского самолета, суд в Днепре заочно приговорил его к пожизненному заключению.

Кроме него, пожизненный срок без конфискации имущества получили главари боевиков «ЛНР» Александр Гуреев и Андрей Патрушев.

Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова.

Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал апелляцию.

21 мая 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оправдал Виктора Назарова по делу о катастрофе Ил-76.



