G7: Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником

Участники саммита «G7» в совместном заявлении по его результатам отметили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Лидеры «Большой семерки» (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) призвали Россию ослабить напряженность и действовать в соответствии со своими международными обязательствами и отвести войска и вооружения от восточной границы Украины, а также уменьшить их концентрацию на оккупированном Крымском полуострове.

«Мы твердо остаемся на позиции, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником», — говорится в коммюнике.

Также участники саммита поддерживают Нормандский переговорный процесс для обеспечения реализации Минских договоренностей.

Лидеры стран «G7» призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования снова взять на себя обязательства о прекращении огня.

«Мы подтверждаем наши усилия по укреплению украинской демократии и институтов, поощряя дальнейший прогресс в реформах», — отметили участники саммита.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал четкую поддержку Украины со стороны государств.

«Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым — это Украина», — подчеркнул Глава государства.