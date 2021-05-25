Депутат Северодонецкого горсовета Игорь Бутков выиграл у корпорации АТБ суд по делу о защите чести и достоинства

28 мая Бабушкинский районный суд города Днепра удовлетворил иск депутата Северодонецкого городского совета Игоря Буткова к Корпорации АТБ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд признал недостоверной информацию, распространенную Корпорацией на своем официальном сайте в статье «Официальное заявление Корпорации «АТБ» в недопустимости мошеннически действий вокруг проекта адресной помощи социально незащищенным слоям населения».

Об этом сообщает Сегодня в Северодонецке .

Суд обязал Корпорацию «АТБ» опровергнуть распространенную в отношении Игоря Буткова недостоверную информацию способом, каким она была распространена, а именно, путем опровержения на официальном сайте Корпорации «АТБ» в срок не позднее четырнадцати дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Суд также взыскал с Корпорации в пользу Игоря Буткова судебные издержки в суме 1681,60 грн.

Напомним суть истории, окончательную оценку которой дал суд.

В апреле 2020 года на национальном уровне в Украине проводились мероприятия по ограничению мобильности пожилых людей в связи с пандемией коронавируса. В Северодонецке городской совет внес свою дополнительную лепту в эту кампанию: горсовет издал листовку с просьбой к пожилым людям оставаться по возможности дома. Листовку разносили по квартирам пожилых жителей города работники УТСЗН городского совета.

В свою очередь, Корпорация АТБ провела всеукраинскую кампанию по обеспечению социально незащищенных людей продуктами питания. С той же целью,- чтобы пожилые люди могли какое-то время не ходить в магазины и оставались дома.

АТБ через сеть своих магазинов сформировало продуктовые наборы. В частности, в Северодонецке АТБ передавало жителям 700 «зеленых наборов». Доставить их в квартиры северодончан опять таки должны были работники УТСЗН городского совета.

Эти две акции были связаны только тем, что их осуществляли одни и те же люди. В свое рабочее время. Пакеты АТБ помогали женщинам (сотрудникам УТСЗН) носить юноши – курсанты Университета внутренних дел. Поскольку это немалая физическая нагрузка – поднять в квартиры многоэтажек за день по нескольку десятков пакетов.

В Северодонецке распространили ложную информацию о том, что якобы с сотрудниками УТСЗН ходили некие люди из команды Игоря Буткова, которые говорили получателям, что эти продуктовые наборы от команды Игоря Буткова. В информации утверждалось, что листовки горсовета якобы вкладывали в продуктовые пакеты АТБ, и что пакеты при доставке половинились, из них якобы изымалась часть продуктов. На самом деле, ни положить что-либо в пакет, ни взять из него что-либо было нельзя, поскольку в Северодонецке работники АТБ эти пакеты завязывали.

На основе неправдивой информации Корпорация опубликовала «возмущенное» сообщение у себя на официальном Интернет-сайте. Которое перепечатали многие СМИ Украины.