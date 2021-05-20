СБУ подозревает в преступлениях против национальной безопасности «заместителя главы администрации Луганска» Андрея Катасанова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в совершении преступлений против национальной безопасности Украины самозваному «высокопоставленному чиновнику» оккупационной администрации Луганска Андрею Катасанову.

Спустя 6 лет после назначения на должность «заместителя главы администрации Луганска», СБУ начало подозревать бывшего украинского ГАИшника в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя и в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

При этом Андрей Катасанов объявлен в общегосударственный розыск еще в 2015 году по статье о создании террористической группы, о чем есть соответствующее постановление суда.

Тем не менее сегодня, 11 июня 2021 года пресс-служба СБУ сообщила, что оперативники и следователи задокументировали, что бывший руководитель Луганского городского ГАИ в 2015 году присоединился к террористической организации «ЛНР» и занял должность так называемого «заместителя главы администрации города Луганск».

В настоящее время правонарушитель активно участвует в обеспечении функционирования оккупационной власти в захваченном российским агрессором Луганске.