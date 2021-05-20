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Для оккупированных российскими боевиками предприятий в Луганской и Донецкой областях нашли нового «инвестора»

Сегодня, 13:23 citynews.net.ua | Напечатать

Компания «Внешторгсервис» больше не будет управлять крупными металлургическим и коксохимическими предприятиями в оккупированный Россией районах Луганской и Донецкой областей. Ей на смену пришла «группа инвесторов»

Об этом говорится в совместном заявлении глав подконтрольных России террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, пишут Новости Донбасса.

Переход предприятий к новым «инвесторам» там объяснили «сложной ситуацией на промышленных комплексах, переданных республиками в управление ЗАО Внешторгсервис, где задолженность по заработным платам приобрела хронический характер».

Решением проблем на предприятиях на подконтрольной группировке «ДНР» территории займется российский предприниматель Евгений Юрченко. Об это сообщает сепаратистский ресурс «ДАН» со ссылкой на пресс-службу главы «ДНР» Дениса Пушилина.

Юрченко назвали «крупным инвестором из России с луганскими корнями». Утверждается, что решение о его привлечении принял Пушилин.

«Первым делом, согласно имеющимся договоренностям, Юрченко должен решить проблему задержек зарплат. До конца этого года все долги, в том числе юридическим лицам, должны быть ликвидированы», — отмечается в сообщении.

У Пушилина не уточнили, передали ли Юрченко предприятия на подконтрольной «ЛНР» территории. При это подчеркивается, что «деньги уже поступили в республики и начали выдаваться работникам».

Что известно об Евгении Юрченко?

Евгений Юрченко — российский предприниматель, бывший врио заместителя губернатора Воронежской области (2018). Бывший генеральный директор российской госкомпании «Связьинвест» (2009-2010), президент управляющей компании «Финансовые активы» (2011-2016), с 2016 года — член совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В 2020 году возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), но ушел в отставку спустя четыре с половиной месяца.
Подчеркивается, что основным условием достигнутых договоренностей является погашение всех накопленных предприятиями долгов и в первую очередь — по заработной плате.

«Новый инвестор принял на себя обязательство обеспечить погашение задолженности работающим сотрудникам предприятий в течение трех месяцев, уволившимся — в течение шести месяцев. Первый транш в размере среднемесячной заработной платы будет выплачен до конца этой недели», — говорится в заявлении Пушилина и Пасечника.


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Для оккупированных российскими боевиками предприятий в Луганской и Донецкой областях нашли нового «инвестора»