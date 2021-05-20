В Лисичанске планируют на 65% повысить тариф на вывоз мусора

Лисичанская военно-гражданская администрация намерена повысить тарифы на вывоз твердых бытовых отходов предприятием ЛКАТП 032806.

Решение о новых тарифах вынесено на обсуждение и все желающие могут до 20 июня 2021 года присылать замечания почтой.

Как сообщается в сопроводительном письме , предприятие не в состоянии своевременно рассчитываться с поставщиками, в связи с чем растет кредиторская задолженность, что в свою очередь ведет к снижению качества предоставляемых услуг.

Действующие тарифы на услуги по обращению с бытовыми отходами (захоронения твердых бытовых отходов) были утверждены решением исполнительного комитета Лисичанского городского совета от 04.12.2012 №676 и введены в действие с 1 февраля 2013 (для населения государственного сектора, бюджетных учреждений и других потребителей) и решением от 7 мая 2013 №195, введены в действие с 1 июня 2013 (для населения частного сектора).

За время действия утвержденных тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов уровень минимальной заработной платы увеличился на 19,2%, стоимость электроэнергии увеличилась на 10,1%, стоимость запасных частей и материалов увеличилась на 6,3%.

За время действия утвержденных тарифов на услуги по захоронению бытовых отходов уровень минимальной заработной платы увеличился на 195,5%, стоимость электроэнергии увеличилась на 331,8%, стоимость горюче-смазочных материалов увеличилась на 239,9%.

Размер действующих тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов составляет:

для населения государственного сектора - 14,42 грн. с НДС на 1 человека в месяц;

для населения частного сектора - 14,13 грн. с НДС на 1 человека в месяц;

для бюджетных учреждений потребители 2 группы - 120,61 грн. за 1 м. куб.

для других потребителей - 132,16 грн. за 1 м. куб.

Размер действующих тарифов на услуги по захоронению бытовых отходов составляет:

для населения государственного сектора - 1,40 грн. с НДС на 1 человека в месяц;

для населения частного сектора - 1,37 грн. с НДС на 1 человека в месяц;

для бюджетных учреждений потребители 2 группы - 11,88 грн. за 1 м. куб.

для других потребителей - 13,44 грн. за 1 м. куб.

В результате утверждения предложенных тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами (вывоз бытовых отходов), действующие тарифы увеличатся на 60,6% для населения, на 59,5% для потребителей II группы и около 77,1% для III группы потребителей.

ЛКАТП 032806 принимает письменные замечания и предложения относительно намерения осуществить полную смену тарифов на услугу по обращению с бытовыми отходами от физических и юридических лиц, их объединений в течение 10 календарных дней со дня опубликования этой информации на официальном веб-сайте Лисичанского городского военно-гражданской администрации, а именно по 20 июня 2021 (включительно) по адресу: 93120, Луганская обл., г.. Лисичанск, ул. Б. Полевого, 1-Г.