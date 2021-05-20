Дело MH17: Приказ сбить самолет пришел из Москвы

Брат фигуранта по делу о сбитом Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур Сергея Дубинского, который выступает свидетелем, подтвердил на суде, что тот признавался, что приказ стрелять по пассажирскому самолету «пришел из Москвы». Об этом сообщает журналист издания telegraaf.nl Саския Беллеман из зала суда.

«Как сообщается, Дубинский сказал свидетелю: «Да, я обеспечил проезд БУКа через мою Донецкую область. Но приказ стрелять пришел из Москвы». Дубинский сказал, что это доставило ему неприятности и даже назначило цену за его голову», — говорит журналист.

Также брат Дубинского, заявил, что сам боевик утверждал в декабре 2014 года, что «он и его люди» не сбивали Boeing.

Кроме того, Беллеман говорит, что на суде был заслушан «разговора Дубинского со свидетелем», в котором фигурант подтверждает, что в опубликованных «прослушках» разговоров боевиков действительно его голос.

«Но во время второго разговора с тем же свидетелем Дубинский сказал, что MH17 был сбит истребителем. Свидетель сказал, что у него сложилось впечатление, что стратегия защиты уже выработана», — отмечает журналист.