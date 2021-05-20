В Луганской области за сутки от COVID-19 умерли пять человек

За 9 июня в Луганской области Лабораторно подтверждено 27 новых случаев COVID-19. В результате осложнений умерло еще пятеро больных.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск - 2, Рубежное - 2, Северодонецк - 6, Кременная - 2, Марковка - 1, Новоайдар - 4, Новопсков - 2, Попасная - 1, Сватово - 1, Станица Луганская - 1, Старобельск - 1, Троицк - 3.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 26 348 случаях.

Выздоровели - 24590 человек (57 за последние сутки), лечатся - 845 (127 - стационарно, 718 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 19 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 81-летняя женщина и 50, 73-летние мужчины из Северодонецка; 63-летняя женщина и 80-летний мужчина из Рубежного.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 913 человек.