УЕФА обязал убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 приветствие «Героям слава»

В УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты Крыма, поскольку действующие границы государства с аннексирована полуостровом признаны ООН, а также приветствие «Слава Украине», которое было разрешено еще в 2018 году.

Сначала представители организации не исследовали вопрос с контекстом соответствующего приветствие «Героям слава» подробно, а после дополнительной проверки якобы обнаружили, что в нем есть политический подтекст, а также исторический и милитаристский смысл. Поэтому УЕФА потребовал убрать фразу из футболок для выступлений на Евро-2020.

Как сообщалось ранее, украинские футболисты выступят на предстоящем чемпионате Европы в новой форме, на которой изображена карта страны с Крымом, а также нанесены две надписи — «Слава Украине!» и «Героям слава!». Это вызвало негативную реакцию депутатов российской Госдумы.

Российский футбольный союз направил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) жалобу по поводу новой формы сборной Украины.