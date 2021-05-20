Местные бюджеты Луганской области получили более 1,6 млрд гривень

В течение января-мая 2021 года в местные бюджеты Луганской области поступило 1 млрд 623 млн гривень. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления увеличились на 297 800 000 гривень. Важно, что рост поступлений достигнут по всем бюджетообразующим налогам.

В частности, 1,1984 млрд гривень получено за счет уплаты налога на доходы физических лиц, по сравнению с январем-маем прошлого года больше на 214 млн гривен. Единого налога поступило 183 200 000 грн, что превышает прошлогодний результат на 20100000 гривень.

Дополнительные средства, которые получили территориальные громады Луганщины в свое распоряжение, позволят в финансовом плане решить немало вопросов, касающихся их социального и инфраструктурного развития.



