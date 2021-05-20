В Кременной отметят День вязания на публике выставкой и мастер классами

В Кременной жителей и гостей города приглашают отметить Всемирный день вязания на публике. Суббота, 12 мая, 10:00, Кременная, сквер у фонтана на пр. Дружбы. Вас ждет выставка мастеров и мастер-классы.

Всемирный день вязания на публике придумала в 2005 году вязальщица Даниэль Ландес и проходит он во вторую субботу июня каждого года.

Необычная инициатива началась как способ вязальщиц собраться вместе и насладиться компанией друг друга.

Проходит день тоже необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте города — в парке, в сквере, в кафе — и предаются своему любимому занятию.

Сейчас, по сведениям разных источников, Всемирный день вязания проходит более чем в 350 городах планеты.