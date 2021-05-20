За сутки в Луганской и Донецкой областях 3 обстрела, погибла украинская военнослужащая

9 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков. Также вчера погибла военнослужащая одной из украинских бригад.

Гибель военной произошла при выполнении задания, но в пресс-центре ООС заявили что погибших нет.

В Луганской области российские боевики обстреляли район Новотошковского из стрелкового оружия.

В Донецкой области неподалеку Водяного боевики обстреливали украинских военніх из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 10 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.