Итоги очередного заседания ТКГ по Донбассу: Россия отказывается отпускать тяжелобольных заложников и открывать КПВВ в Счастье

Сегодня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях. Традиционно российская сторона игнорировала все просьбы и требования.

Как сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ, глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить из ОРДЛО четырех тяжелобольных граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛОУ и находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения.

Также, ссылаясь на гуманитарное право, Кравчук призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ в Счастье и Золотое. а также открыть пункты пропуска в Донецкой области со своей стороны в связи с началом периода отпусков и школьных каникул.

Соответствующие инициативы предоставила украинская сторона и в сфере безопасности:

вернуться к полному и всеобъемлющему режима прекращения огня,

согласовать план разминирования графику проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;

создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, находящихся в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.



