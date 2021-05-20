СБУ ликвидировала масштабный механизм подделки документов для жителей оккупированного Донецка, Луганска и АР Крым

Контрразведчики СБУ разоблачили масштабный механизм подделки документов для жителей оккупированного Донецка, Луганска и АР Крым. Злоумышленники фальсифицировали данные людей и способствовали официальной легализации через учреждения Украины на подконтрольной правительству территории.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, среди «клиентов» группировки - в том числе участники незаконных вооруженных формирований так называемой «ДНР».

По информации спецслужбы, нелегальный бизнес по подделке пакета документов для получения официального статуса переселенца организовала жительница Днепра.

Она оформляла клиентам, среди которых были и фигуранты санкционных списков, новые удостоверения, подтверждающие личность. В паспорта граждан Украины, чаще всего просроченных, вклеивали новые фотографии, а данные на обороте подтверждали поддельной печатью Государственной миграционной службы.

Из-за наличия в подделке штампа регистрационной службы, в документ вносились данные о регистрации места проживания, что позволяло получить статус лица-переселенца. Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта.

По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время почти два десятка человек получили возможность легализоваться на территории Украины.

Правоохранители во время проведения санкционированного обыска по месту жительства организатора изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторци схемы.

Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются все лица, причастные к фальсификации документов, и заказчики, которые воспользовались незаконными услугами.