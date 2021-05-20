Перспектив открытия КПВВ на Донбассе нет. И это не зависит от коронавируса – Гармаш

Представитель оккупированных районов Донецкой области в ТКГ со стороны Украины Сергей Гармаш не видит перспектив открытия КПВВ на Донбассе. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве, — передает корреспондент «ОстроВа».

«Перспективы открытия КПВВ нет. И это не зависит от того, будет там (в ОРДЛО, — ред.) коронавирус или нет. Это было политическое явление, являющееся реализацией планомерной и целенаправленной политики России по изоляции этих территорий (от Украины, — ред.) и де-факто реинтеграции в политическое, экономическое и социальное пространство РФ. Проблема болезненная», — сказал он.

Сергей Гармаш отметил, что нужно устранять любые признаки субъектности ОРДЛО, которые «в Трехсторонней контактной группе достигли угрожающих масштабов».

«Представители ОБСЕ, как посредники переговоров, наделяют представителей ОРДЛО от России чуть ли не функциями и статусом отдельных делегаций. С этим нужно серьезно бороться. Таким образом не просто снимается ответственность с России, а таким образом заводится в тупик возможность самого диалога между Украиной и РФ по вопросам Донбасса», — отметил он.

Как сообщалось ранее, КПВВ с оккупированными территориями продолжают работать в ограниченном режиме. Украинская сторона открыла все контрольные пункты еще 10 ноября 2020 года, но оккупационные власти блокируют их работу.

В Донецкой области продолжает работать только один КПВВ — «Новотроицкое». Оккупационные власти ОРДО открывают его лишь два раза в неделю — в понедельник и пятницу с 9-00 до 16-00. Выехать из «ДНР» можно только при условии наличия регистрации на подконтрольной правительству территории Украины и только тем, кто даст подписку, что не будет возвращаться на территорию «республики» пока не закончится «карантин». Въехать в «ДНР» можно только по решению так называемого «Межведомственного оперативного штаба», который далеко не всегда выдает такие разрешения.

Вопреки заявлениям марионеточного правителя «ДНР» о том, что закрытие КПВВ защищает ОРДО от СОVID-19, ситуация с коронавирусом остается весьма напряженной. Ежедневное количество заболевших не снижается, а коэффициент смертности от коронавируса является одним из самых высоких в мире — около 7-8%.

Оккупационные власти ОРЛО открыли только один КПВВ — «Станица Луганская». Он работает ежедневно, но только для пешего перехода.