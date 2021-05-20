Большинство украинцев считает что Россия развязала войну в Луганской и Донецкой областях - опрос

Центр Разумкова совместно с Фондом «Деморатични инициативы» имени Илька Кучерива провел масштабное исследование общественного мнения по поводу войны Украины с Россией, а ткже возможных действий для разрешения конфликта.

Большинство украинцев (53,5%) определяют конфликт на Донбассе как российскую агрессию против Украины с использованием местных боевиков.

Причем количество сторонников такой позиции за последние полтора года увеличилось с 45%. Несмотря на то, что такая позиция более популярна на западе и в центре, во всех макрорегионах, включая востоком и югом, поддержка именно такого определения конфликта существенно возросла за последние 1,5 года.

Так, по сравнению с ноябрем 2019 на западе доля сторонников такого определения выросла с 64% до 74%, в Центре - от 54% до 62%, на юге - от 22% до 31%, а на востоке - от 24% до 33%, соответственно.

Значительно меньшую поддержку получили другие взгляды на конфликт, такие как: «внутренний конфликт в Украине, где одну из сторон поддерживает Россия» (15%), «война России с Западом на территории Украины» (13%), «чисто внутренний гражданский конфликт в Украина»(7%).

На юге и востоке вариант о «внутренний конфликт» при поддержке Россией одной из сторон более популярными, чем в других макрорегионах. Так думают, в частности, 27% жителей Юга и 25% жителей Востока. А вот поддержка определения сугубо «внутренний гражданский конфликт» от 2019 уменьшилась и на юге (от 22% до 11%), и на Востоке (от 21% до 15%).

В электоральном разрезе определения конфликта как российской агрессии с использованием местных боевиков поддерживает абсолютное большинство сторонников «Слуги народа» (64%), «Европейской солидарности» (76%) и «Батьківщини» (63,5%). Только избиратели ОПЗЖ ориентированы в основном на опции о внутреннем конфликте: либо при поддержке России (32%), или как сугубо гражданского конфликта (24,5%).

71% населения уверены - между Украиной и Россией идет война. Такое мнение превалирует во всех макрорегионах и растет с Востока (48%) к Западу (91%).

С этим соглашается абсолютное большинство избирателей Владимира Зеленского (85%), Петра Порошенко (88%), Юлии Тимошенко (76%). Среди избирателей Юрия Бойко только 31% согласовывают с этим утверждением, тогда как 50% его сторонников не согласны, что между Россией и Украиной идет война.

Опрос проводился с 14 по 19 мая 2021 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.