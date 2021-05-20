Все области Украины перешли в «зеленую» зону карантинных ограничений по COVID-19

Министерство охраны здоровья обновило карантинное зонирование областей Украины. Согласно данным, опубликованным на сайте Минздрава, теперь вся страна полностью находится в «зеленой» зоне карантинных ограничений в связи с коронавирусом.

«Зеленый» уровень устанавливается одновременно на всей территории Украины, если, в частности, коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 методом ПЦР и по определению антигена менее 5%.

Кроме того, «зеленый» уровень на территории страны устанавливается, если заболеваемость на территории не менее 13 регионов Украины составляет менее 50% эпидпорога.