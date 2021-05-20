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Переселенцам в Украине вернут невыплаченные пенсии только по решению суда

Сегодня, 13:09 citynews.net.ua | Напечатать

Пенсионный фонд Украины с 2014 года ввел практику отбирать пенсии у переселенцев выехавших из оккупированных районов. При этом страдали именно те люди, которые постоянно жили на подконтрольной Украине территории - под разными предлогами им отказывали в выплатах. 

Как рассказали корреспонденту Citynews переселенцы из Луганска, государство отобрало у них по месячной пенсии. Супружеская пара перерегистрировала место жительства из Киева в Обуховский район Киевской области, получила регистрацию и в результате осталась без пенсий за месяц, которые уже третий год им отказываются выплачивать.

Таких переселенцев в Украине сотни тысяч, а общая задолженность по выплате пенсий ВПО достигла 11 млрд гривень.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прокомментировала проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты задолженности по пенсиям внутренне перемещенным лицам.

Она напомнила, что если на начало 2014 года на учете состояли 1 млн 126 тыс. пенсионеров из Донецкой и Луганской областей, то сегодня получают пенсию от Украины только 626 тысяч человек.

«Из них 279 тысячам пенсионеров была прекращена выплата, потом возобновлена, и 11 миллиардов гривень – это сумма задолженности по пенсиям по решениям судов. Это прекращение выплат, которое происходило с 2015 года до 2021 года», – рассказала омбудсмен в эфире «Донбас Онлайн».

Денисова подчеркнула, что данная сумма – это именно задолженность гражданам Украины, пенсионерам, которым прекращалась выплата пенсий по тем или иным причинам, но было принято судебное решение о том, чтобы им возобновить такие выплаты.

«Выплаты возобновили, но задолженность составляет 11 миллиардов гривень. Я приветствую то, что наконец был дан ответ Кабинетом министров Украины, что такой порядок – как именно будут выплачиваться эти 11 миллиардов – будет принят», – отметила омбудсмен.



Теги: ПФУ ВПО Переселенцы

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Переселенцам в Украине вернут невыплаченные пенсии только по решению суда