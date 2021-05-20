Жители Счастья до 20 июня могут выбрать проекты для финансирования в конкурсе «Громада своими руками»

Стартовало онлайн-голосование за проекты конкурса грантов ДТЭК «Громада своими руками». В Счастьенской громаде на конкурс подано 28 заявок. До 20 июня каждый может отдать свой голос за понравившиеся проекты, перейдя по ссылке .

Лучшие идеи проектов получат дополнительные баллы к общей оценке и увеличат свои шансы на получение грантов от ДТЭК. Выиграть можно до 80 тыс. грн.

«Громада своими руками» - это конкурс грантов от ДТЭК по благоустройству и развитию наших городов и сел. В этом году он проводится на территориях, где представлен бизнес ДТЭК Энерго, уже восьмой раз.

Что нового в «Громаде своими руками» -2021:

• проект расширил географию - теперь в нем принимают участие 32 громады из 11 областей Украины;

• акцент конкурса в этом году - на безбарьерной среде и инклюзивности. Из 662 поданных заявок около 50% - проекты заданной направленности.

Инициативные жители Счастья в этом году представили 22 проекта, направленных на улучшение громады. Среди них создание инклюзивного пространства для школьников с особыми образовательными потребностями, обустройство спортивных площадок, озеленение города и экохабы, организация свободного пространства для молодежи и просветительские проекты.

В Петропавловке и Трехизбенке уже в этом году могут стать реальными идеи по созданию игровой площадки, обустройство тренажерного зала, уличной навигации, улучшение освещения и создания лаундж-зон для школьников.

Как и в предыдущие сезоны, оценивать конкурсные работы будут региональные конкурсные комиссии и жители территорий методом online голосования.

Проект базируется на принципах ESG и соответствует целям устойчивого развития ООН.