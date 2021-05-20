В Луганской области за сутки 21 новый случай COVID-19

В Луганской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID-19.

Случаи заболевания выявлены в городах Лисичанск - 3, Рубежное - 3, Северодонецк - 4, Кременная - 2, Марковка - 1, Новоайдар - 1, Попасная - 1, Сватово - 1, Старобельск - 3, Троицк - 2.

За все время исследований в Луганской области коронавирус лабораторно подтвержден у 26 321 заболевших.

Выздоровели - 24533 (54 за последние сутки), лечатся - 880 (133 - стационарно, 747 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в Луганской области на 100 000 населения равен 21 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии в области от осложнений коронавируса умерло 908 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1385 новых случаев COVID-19; умерли от осложнений - 77 человек.

По данным Министерства здравоохранения, За все время пандемии в Украине выявлено 2 218 039 подтвержденных случаев COVID-19, из них 51 410 летальных, 2 108 684 человек выздоровели.