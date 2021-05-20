Российские боевики дважды обстреливали Новотошковское из гранатометов и пулеметов

8 июня в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушали режим прекращения огня.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Ночью, 9 июня, обстрел Новотошковского из стрелкового оружия повторился.

В Донецкой области вблизи населенного пункта Новгородское боевики дважды обстреливали позиции украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Авдеевки российские подразделения дважды обстреливали ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Светлодарска боевики открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника наши военнослужащие открывали огонь.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет.