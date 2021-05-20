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ЛЭО угрожает отключить воду в Лисичанске с 10 июня

Сегодня, 18:50 citynews.net.ua | Напечатать

Лисичанск опять может остаться без воды. Об этом свидетельствует письмо ЛЭО с предупреждением о необходимости погасить долги за потребленую воду.

Согласно с предупреждением Лисичанского РЭС о прекращении предоставления услуг по распределению электрической энергии № 36 от 13.05.2021 года, 10 июня с 9:00 будет прекращено предоставление услуг по распределению электроэнергии ЛКСП «Лисичанскводоканал», поэтому будет прекращено водоснабжение жителям городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск. 

В Лисичанской военно-гражданской администрации опровергают долги - по информации чиновников текущую оплату за использованную электроэнергию в 2021 году ЛКСП «Лисичанскводоканал» осуществляет своевременно.

Более того - из местного бюджета выделен один миллион гривень на оплату задолженности перед ООО «Луганское энергетическое объединение» за потребленную электроэнергию прошлых лет. Оплата будет осуществлена до 15 июня текущего года.

Напомним, что задолженность за электрическую энергию Лисичанского водоканала перед энергетиками в размере более 140 млн гривень сложилась за период с июня 2011 по сентябрь 2018 года.


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