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8 свидетелей подтвердили атаку над Донецкой областью рейса МН17 ракетой со стороны российских боевиков

Сегодня, 18:38 citynews.net.ua | Напечатать

Очевидцы, которые утверждают, что видели/слышали момент пуска ракеты недалеко от населенного пункта Снежное в сторону Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур, сегодня впервые дали показания на суде. Об этом пишет BBC.

Всего очевидцами катастрофы себя назвали восемь человек, по их утверждениям, они видели или слышали полет ракеты недалеко от Снежного именно тогда, когда был сбит Boeing (Снежное — тогда и сейчас находится под контролем боевиков России — ред.).

«Трое свидетелей утверждают, что были в районе места пуска ракеты».

По меньшей мере один свидетель заявил, что за несколько мгновений до крушения МН17 он находился на блок-посту «ДНР» недалеко от населенного пункта Первомайское, услышал грохоот, затем свист и звук разрыва в небе. Через несколько секунд после этого он начал видеть, как с неба сыплются обломки самолета», — пишут журналисты.

Издание отмечает, что следователи изучили данные телефонного биллинга вышеуказанного свидетеля — на момент крушения он действительно находился в том районе, о котором говорил.

Эти заявления совпадают с расчетами бельгийских экспертов и заключением следствия о том, что "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной с поля близ села Первомайское в районе Снежного.


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8 свидетелей подтвердили атаку над Донецкой областью рейса МН17 ракетой со стороны российских боевиков » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня