Очевидцы, которые утверждают, что видели/слышали момент пуска ракеты недалеко от населенного пункта Снежное в сторону Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур, сегодня впервые дали показания на суде. Об этом пишет BBC .

Всего очевидцами катастрофы себя назвали восемь человек, по их утверждениям, они видели или слышали полет ракеты недалеко от Снежного именно тогда, когда был сбит Boeing (Снежное — тогда и сейчас находится под контролем боевиков России — ред.).

«Трое свидетелей утверждают, что были в районе места пуска ракеты».

По меньшей мере один свидетель заявил, что за несколько мгновений до крушения МН17 он находился на блок-посту «ДНР» недалеко от населенного пункта Первомайское, услышал грохоот, затем свист и звук разрыва в небе. Через несколько секунд после этого он начал видеть, как с неба сыплются обломки самолета», — пишут журналисты.

Издание отмечает, что следователи изучили данные телефонного биллинга вышеуказанного свидетеля — на момент крушения он действительно находился в том районе, о котором говорил.

Эти заявления совпадают с расчетами бельгийских экспертов и заключением следствия о том, что "Боинг" был сбит ракетой, выпущенной с поля близ села Первомайское в районе Снежного.