Глава наблюдательного совета прокомментировал назначение Герхарда Бьош главой правления ПриватБанка

8 июня Национальный банк Украины согласовал назначение Герхарда Бьош на должность нового главы правления ПриватБанка, таким образом завершил процесс конкурсного отбора руководителя банка, який проводил наблюдательный совет.

Комментируя сообщение регулятора, глава наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски заявила: «Для меня большая честь приветствовать Герхарда Бьош, назначение которого является поворотным моментом в истории ПриватБанка. Наблюдательный совет уверен, что Герхард успешно поведет банк в новый, важный и захватывающий период его деятельности. Добавление его выдающегося управленческого и банковского опыта к нашей сильной менеджерской команде является залогом дальнейшего успешного развития банка ».

Герхард Бьош, опытный банкир с более чем 35-летним опытом работы на руководящей банковских должностях, привнесет на новой позиции глубокие знания и понимание украинской и европейских банковских систем. Он имеет безупречную репутацию в украинских и международных финансовых кругах за профессионализм, стратегическое мышление и добросовестность.

В должности главы правления ПриватБанка Герхард Бьош сосредоточится на реализации стратегии банка, основными приоритетами которой и в дальнейшем будут развитие команды сотрудников банка, предоставление клиентам высококачественных услуг и инновационных решений и обеспечение стабильной прибыли для акционера.

Комментируя назначение, Герхард Бьош заявил: «Для меня большая привилегия стать частью одной из самых впечатляющих трансформаций в истории банковского дела. Благодаря флагманской реформе корпоративного управления и исключительно руководству, ПриватБанк всего за несколько лет смог превратиться из банка-банкрота в лидера рынка, який сегодня является основой финансовой системы Украины. Я благодарен за доверие наблюдательного совету и надеюсь на сотрудничество с ним, с менеджментом и сотрудниками всей нашей большой команды, чтоб оправдать надежды ключевого акционера ПриватБанка - украинского народа ».

Комплексная реформа законодательства в от государственных банках, проведенная правительством Украины в 2018 году, предоставила наблюдательным советам исключительные полномочия и ответственность за Избрание высшего руководства банков. Конкурс на должность главы правления ПриватБанка, в результате которого появился шорт-лист из Чрезвычайно квалифицированных кандидатов, был жестким и отвечал всем законодательным и нормативным требованиям.

«Никто не ставит под сомнение роль ПриватБанка в финансовой системе, но мало кто понимает с какими сложностями и вызовами мы сталкиваемся в управлении, трансформации и приватизации такого большого банка со сложной структурой. Наша руководящая команда обеспечит, чтоб ПриватБанк продолжал быть двигателем украинской экономики, надежной поддержкой и партнером для малого бизнеса и ведущим банком для почти 20 миллионов украинцев », - добавила Шэрон Иски.