» » Глава наблюдательного совета прокомментировал назначение Герхарда Бьош главой правления ПриватБанка

Глава наблюдательного совета прокомментировал назначение Герхарда Бьош главой правления ПриватБанка

Сегодня, 18:33 citynews.net.ua | Напечатать

8 июня Национальный банк Украины согласовал назначение Герхарда Бьош на должность нового главы правления ПриватБанка, таким образом завершил процесс конкурсного отбора руководителя банка, який проводил наблюдательный совет.

Комментируя сообщение регулятора, глава наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски заявила: «Для меня большая честь приветствовать Герхарда Бьош, назначение которого является поворотным моментом в истории ПриватБанка. Наблюдательный совет уверен, что Герхард успешно поведет банк в новый, важный и захватывающий период его деятельности. Добавление его выдающегося управленческого и банковского опыта к нашей сильной менеджерской команде является залогом дальнейшего успешного развития банка ».

Герхард Бьош, опытный банкир с более чем 35-летним опытом работы на руководящей банковских должностях, привнесет на новой позиции глубокие знания и понимание украинской и европейских банковских систем. Он имеет безупречную репутацию в украинских и международных финансовых кругах за профессионализм, стратегическое мышление и добросовестность.

В должности главы правления ПриватБанка Герхард Бьош сосредоточится на реализации стратегии банка, основными приоритетами которой и в дальнейшем будут развитие команды сотрудников банка, предоставление клиентам высококачественных услуг и инновационных решений и обеспечение стабильной прибыли для акционера.

Комментируя назначение, Герхард Бьош заявил: «Для меня большая привилегия стать частью одной из самых впечатляющих трансформаций в истории банковского дела. Благодаря флагманской реформе корпоративного управления и исключительно руководству, ПриватБанк всего за несколько лет смог превратиться из банка-банкрота в лидера рынка, який сегодня является основой финансовой системы Украины. Я благодарен за доверие наблюдательного совету и надеюсь на сотрудничество с ним, с менеджментом и сотрудниками всей нашей большой команды, чтоб оправдать надежды ключевого акционера ПриватБанка - украинского народа ».

Комплексная реформа законодательства в от государственных банках, проведенная правительством Украины в 2018 году, предоставила наблюдательным советам исключительные полномочия и ответственность за Избрание высшего руководства банков. Конкурс на должность главы правления ПриватБанка, в результате которого появился шорт-лист из Чрезвычайно квалифицированных кандидатов, был жестким и отвечал всем законодательным и нормативным требованиям.

«Никто не ставит под сомнение роль ПриватБанка в финансовой системе, но мало кто понимает с какими сложностями и вызовами мы сталкиваемся в управлении, трансформации и приватизации такого большого банка со сложной структурой. Наша руководящая команда обеспечит, чтоб ПриватБанк продолжал быть двигателем украинской экономики, надежной поддержкой и партнером для малого бизнеса и ведущим банком для почти 20 миллионов украинцев », - добавила Шэрон Иски.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:50

ЛЭО угрожает отключить воду в Лисичанске с 10 июня

Сегодня, 18:38

8 свидетелей подтвердили атаку над Донецкой областью рейса МН17 ракетой со стороны российских боевиков

Сегодня, 18:33

Глава наблюдательного совета прокомментировал назначение Герхарда Бьош главой правления ПриватБанка

Сегодня, 15:00

Арестович предположил обмен поставок воды в Крым на Донбасс, в МИД уточнили - только в украинский Крым

Сегодня, 14:36

Что не так с указом Зеленского по активизации мирного процесса в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 14:18

Северодонецкого полицейского будут судить за вымогательство 700 долларов

Сегодня, 13:56

Свидетельство о рождении через еМалятко можно заказать на ближайшее отделение Укрпочты

Сегодня, 12:15

В Украине ослабили правила карантина для клубов, ресторанов и отелей

Сегодня, 12:06

«Судебная реформа будет обречена»: Венецианская комиссия раскритиковала планы ВР и Зеленского

Сегодня, 11:18

С 7 июня начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»

Сегодня, 10:31

В Луганской области от производителей подакцизных товаров в бюджет поступило почти 9 млн гривень

Сегодня, 10:11

В Луганской области выявили 24 новых случая COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 14:31

Министерство культуры просит МВД защитить 2 дома в центре Одессы пока идут суды с застройщиком

4-06-2021, 12:09

Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах стран Евросоюза

4-06-2021, 11:39

В Киеве будут мониторить количество паркомест: заработала цифровая программа

3-06-2021, 18:08

Кирпич ручной формовки – преимущества материала

1-06-2021, 13:05

В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам

31-05-2021, 13:07

30 мая в Карпатах выпал снег

31-05-2021, 09:35

В Одессе открылся центр массовой вакцинации против COVID-19

25-05-2021, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

24-05-2021, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

Глава наблюдательного совета прокомментировал назначение Герхарда Бьош главой правления ПриватБанка » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня