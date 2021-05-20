Арестович предположил обмен поставок воды в Крым на Донбасс, в МИД уточнили - только в украинский Крым

Советник главы Офиса президента и украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович считает, что позиция Киева по поставкам воды в оккупированный Крым может измениться в обмен на уступки со стороны России.

Это зафвление сразу же подверглось критике со стороны Министерства иностранных дел Украины, которые категорично заявили: Днепровская вода потечет только в деоккупированный Крым.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Скандальное заявление Арестович сделал в интервью «Телеграфу», где отметил, что позиция официального Киева по воде для Крыма может измениться с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, в обмен на полное выполнение и вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на украинских условиях.

Но в МИД отмечают, что позиция Украины остается неизменной.

«Должны понимать, что проблема водных ресурсов обострилась на фоне массированной российской милитаризации Крымского полуострова. Чем больше Российская Федерация будет строить военных баз в Крыму, тем меньше воды будет оставаться для нужд гражданского населения. РФ как государство-оккупант должно полностью осознавать свою ответственность», — отметил Николенко.

Он добавил, что невыполнение Россией международно-правовых обязательств станет предметом обсуждения на инаугурационном саммите Крымской платформы.

На своем Facebook Арестович в лучших традициях «команды Зеленского» уточнил, что журналист спрашивал, существуют ли сценарии, при которых Украина может дать воду в Крым.

«Сугубо теоретически — если РФ пойдет на очень существенные уступки на наших условиях. Но она не пойдет. Поэтому, я о таких сценариях не говорю», — отметил он.