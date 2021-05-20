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Что не так с указом Зеленского по активизации мирного процесса в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 14:36 citynews.net.ua | Напечатать

В то время, когда Офис Президента до сих пор не может организовать встречу с президентом США, которые являются нашими стратегическими партнерами, сам Владимир Зеленский в своей деятельности отходит все дальше от тех функций, которые на него возлагает Конституция.

На прошлой неделе Зеленский в очередной начал руководить исполнительной властью в сферах информационной и гуманитарной политики под видом борьбы за мир на Донбассе, утверждал Стратегию человеческого развития и обещал в ближайшие три года высадить миллиард деревьев.

В прошлую пятницу по итогам заседания СНБО было принято очередное решение об активизация мирного процесса на Донбассе и подписан указ Президента № 226/2021

Что не так с этим указом и принятыми решениями анализировали эксперты ГО Центр спільних дій, по мнению которых это решение повлияет на жителей Донецкой и Луганской областей, в том числе их временно оккупированные части, и органы государственной власти.

Что не так с указом Зеленского:

В превую очередь указ противоречит Конституции, поскольку президент не имеет полномочий давать поручения Кабмина ни направления, ни через решение СНБО, который является его совещательным органом. По вопросам создания иновещания и обеспечения радиотрансляций на оккупированных территориях, президент вмешивается в сферу информационной политики, которые относятся к компетенции Министерства культуры и информационной политики.
Предложенные в решении СНБО меры не составляют единой системы, как части постоянной государственной политики:

  • усиление обороны десантно опасных участков побережья Черного и Азовского морей - является исключительно вопросом военной безопасности, которое будет актуальным даже после деоккупации и окончания войны. Тем более, что все побережье Черного моря находится вне района проведения ООС, к которому относится решение СНБО
  • иновещание, по названию и сути должно быть ориентированным на иностранную аудиторию, а не на граждан Украины на оккупированных территориях
  • власть Украины в очередной раз разделяет государственную политику в отношении деоккупации Крыма и Донбасса. Таким образом ослабляя свою позицию в международной коммуникации, ведь такой же последовательный подход применяет власть государства-агрессора Российской Федерации

Меры переходного правосудия не ведут к освобождению оккупированных территорий. Они в основном применяются к урегулированию внутренних вооруженных конфликтов, то есть для гражданских войн, а не к случаям когда есть иностранная вооруженная агрессия, одним из последствий которой является оккупация части территории государства.

Что логично и правильно:

Типичными мерами переходного правосудия является:

  • создание квазисудебных органов вроде комиссий по примирению и согласию
  • компенсация вреда, нанесенного вооруженным конфликтом
  • примирения между сторонами конфликта

В случае с войной, оккупацией и коллаборационизмом, целесообразен противоположный комплекс мероприятий:

  • привлечения коллаборационистов к ответственности
  • взыскания с государства-агрессора вреда причиненного государству, территориальным общинам, физическим и юридическим лицам

Создание логистических центров на КПВВ содержит целый спектр рисков:

  • будут созданы условия скопления гражданских лиц вблизи КПВВ, то есть на фактической линии фронта, где активные боевые действия могут возобновиться в любой момент
  • предыдущий опыт функционирования логистических центров свидетельствует, что на деле они становятся логистическими центрами коррупции и контрабанды, а не доступа к необходимым населению оккупированных территорий товаров и услуг.


Теги: Зеленский СНБО Луганск Донецк

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Что не так с указом Зеленского по активизации мирного процесса в Луганской и Донецкой областях