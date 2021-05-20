Северодонецкого полицейского будут судить за вымогательство 700 долларов

Северодонецкого полицейского будут судить за вымогательство 700 долларовСегодня, 14:18
Следователи Территориального управления ГБР в Краматорске при содействии внутренней безопасности Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении полицейского управления патрульной полиции в Луганской области.
По данным следствия, в начале 2021 в Северодонецкий отдела полиции обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее сожителя.
Полицейский решил воспользоваться ситуацией и выманить у женщины деньги. Он сообщил, что якобы ее сожитель находится в полиции. За то, чтобы его отпустили, женщина должна была заплатить лично полицейском 700 долларов США.
Во время передачи пакета милиционера задержали.
Полицейский обвиняется в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины).
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Луганская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ДВБ Нацполиции Украины.