Северодонецкого полицейского будут судить за вымогательство 700 долларов

Следователи Территориального управления ГБР в Краматорске при содействии внутренней безопасности Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении полицейского управления патрульной полиции в Луганской области.

По данным следствия, в начале 2021 в Северодонецкий отдела полиции обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее сожителя.

Полицейский решил воспользоваться ситуацией и выманить у женщины деньги. Он сообщил, что якобы ее сожитель находится в полиции. За то, чтобы его отпустили, женщина должна была заплатить лично полицейском 700 долларов США.

Во время передачи пакета милиционера задержали.

Полицейский обвиняется в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Луганская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ДВБ Нацполиции Украины.