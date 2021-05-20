Свидетельство о рождении через еМалятко можно заказать на ближайшее отделение Укрпочты

Теперь молодые родители смогут заказать свидетельство о рождении ребенка онлайн и получить оригинал документа без посещения ЗАГСа. Доставлять отправления Укрпочта будет в ближайшее отделение почтовой связи. Также дополнительно можно заказать адресную курьерскую доставку.

еМалятко - комплексная услуга для родителей новорожденных, в том числе позволяющая зарегистрировать рождение ребенка жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

«Укрпочта уже длительное время сотрудничает с Министерством цифровой трансформации в рамках расширения услуг на портале Действие. Цель нашего партнерства - упростить доступ украинцевк государственным услугам, особенно в небольших населенных пунктах, где другие организации, кроме Укрпочты, не присутствуют.

Теперь молодые родители могут подать заявку на регистрацию ребенка за несколько минут прямо дома, а через несколько дней получить оригинал с доставкой до двери - это удобно, быстро и безопасно.

Формирование отправок осуществляется благодаря интеграции API Укрпочты с сервисом еМалятко, что позволяет очень оперативно принимать и обрабатывать отправления.

«В 2020 году мы запустили комплексную услугу еМалятко, и ею воспользовались более 125 000 украинских. Сегодня вместе с партнерами запускаем первую в истории Украины доставку государственных документов и оказываем услуги для родителей еще удобнее. Теперь не нужно стоять в очередях, ходить по госучреждениях, курьер доставит свидетельство о рождении сразу к двери. Цель Минцифры - сделать все госуслуги такими же быстрыми и комфортными», - отметил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы получить свидетельство, нужно зарегистрироваться на портале https://diia.gov.ua/services/yemalyatko и при заказе выбрать опцию «получить по почте».

Доставка свидетельства о рождении услугой «Укрпочта Экспресс» займет до 2 дней в пределах области и до 3 дней в пределах Украины. Оплатить доставку можно онлайн на сайте еМалятко или наличными при доставке.