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«Судебная реформа будет обречена»: Венецианская комиссия раскритиковала планы ВР и Зеленского

Сегодня, 12:06 citynews.net.ua | Напечатать

Венецианская комиссия считает, что подготовленные Верховной радой изменения в закон «О судоустройстве и статусе судей» в случае их принятия убьют судебную реформу.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время выступления на конференции «Демократия в действии», которая проходит в Киеве.

Букиккио подчеркнул, что Украина должна как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, но при этом важно не полагаться на старые органы, которые себя скомпрометировали.

«Пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) — срочная задача. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган — конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близок к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда», — добавил он.

«И я подчеркну, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия (ВСП) — пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор. К сожалению, закон 3711-д в том виде, который одобрен ко второму чтению, не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, мы его не поддерживаем», — подчеркнул президент Венецианской комиссии (Прим.ЕП: речь идет о редакции, принятой комитетом, пока законопроект еще не выносился на голосование).

Создание нового ВСП по прозрачной процедуре отсеет недобропорядочных судей, что Букиккио назвал критически важным.

«Состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначение ВККС. Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена», — подчеркнул он.


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