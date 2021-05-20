С 7 июня начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»

С 7 июня 2021 в учреждениях высшего образования, колледжах, а также в профессионально-технических учебных заведениях начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».

Образовательные центры будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Лица из оккупированного Крыма, а также отдельных районов Луганской и Донецкой областей имеют право поступать для получения образовательной степени младшего бакалавра , бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на основе полного общего среднего образования и для получения образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра на основе базового среднего или полного общего среднего образования.

Также поступающие могут подавать документы на места, финансируемые за счет государственного бюджета или за средства физических и юридических лиц.

«В этом году Минреинтеграции реализовало новую инициативу о прохождении молодежью из оккупированных районов и населенных пунктов на линии соприкосновения бесплатных курсов со стипендиальным обеспечением. Цель подготовительных курсов заключается в возможности для непосредственного начала обучения адаптироваться в новом городе. Мы позаботились о том, чтобы во время подготовительных курсов дети не отвлекались на необходимость решения проблемы с жильем и материальным обеспечением. В течение двух месяцев курсов слушатели будут получать ежемесячную стипендию в размере 4500 гривен и будут обеспечены бесплатным общежитием. В этом году курсы можно будет пройти в 23 вузах и колледжах по всей территории Украины. География расположения достаточно широка - от Краматорска до Львова и от Глухова Сумской области до Измаил Одесской области. Отбор на курсы стартовал с 1 июня и будет проходить до 20 июня. Само обучение продлится с 29 июня по 31 августа», - сообщила Ирина Калупаха.

Кроме того, она отметила, что в течение обучения слушатели будут задействованы в мероприятиях культурно-образовательного, спортивного и психологического направления, а по результатам подготовительных курсов, получат сертификат. Также в случае, если для обучения ребенок выбрал учреждение высшего образования (ЗВО), который не входит в перечень 23, то подготовительные курсы она все равно может пройти в любом из этих 23 ЗВО.