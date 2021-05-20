» » В Луганской области от производителей подакцизных товаров в бюджет поступило почти 9 млн гривень

В Луганской области от производителей подакцизных товаров в бюджет поступило почти 9 млн гривень

Сегодня, 10:31 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, за январь-май 2021 года от субъектов хозяйствования, осуществляющих производство подакцизных товаров на территории Луганской области, поступило акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в государственный бюджет 8 млн 921 6 тыс. гривень, в том числе в мае - 2 млн 290,1 тыс. гривень.
Напомним, акцизный налог относится к общегосударственным налогам и сборам.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:50

ЛЭО угрожает отключить воду в Лисичанске с 10 июня

Сегодня, 18:38

8 свидетелей подтвердили атаку над Донецкой областью рейса МН17 ракетой со стороны российских боевиков

Сегодня, 18:33

Глава наблюдательного совета прокомментировал назначение Герхарда Бьош главой правления ПриватБанка

Сегодня, 15:00

Арестович предположил обмен поставок воды в Крым на Донбасс, в МИД уточнили - только в украинский Крым

Сегодня, 14:36

Что не так с указом Зеленского по активизации мирного процесса в Луганской и Донецкой областях

Сегодня, 14:18

Северодонецкого полицейского будут судить за вымогательство 700 долларов

Сегодня, 13:56

Свидетельство о рождении через еМалятко можно заказать на ближайшее отделение Укрпочты

Сегодня, 12:15

В Украине ослабили правила карантина для клубов, ресторанов и отелей

Сегодня, 12:06

«Судебная реформа будет обречена»: Венецианская комиссия раскритиковала планы ВР и Зеленского

Сегодня, 11:18

С 7 июня начали работу образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина»

Сегодня, 10:31

В Луганской области от производителей подакцизных товаров в бюджет поступило почти 9 млн гривень

Сегодня, 10:11

В Луганской области выявили 24 новых случая COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 14:31

Министерство культуры просит МВД защитить 2 дома в центре Одессы пока идут суды с застройщиком

4-06-2021, 12:09

Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах стран Евросоюза

4-06-2021, 11:39

В Киеве будут мониторить количество паркомест: заработала цифровая программа

3-06-2021, 18:08

Кирпич ручной формовки – преимущества материала

1-06-2021, 13:05

В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам

31-05-2021, 13:07

30 мая в Карпатах выпал снег

31-05-2021, 09:35

В Одессе открылся центр массовой вакцинации против COVID-19

25-05-2021, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

24-05-2021, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

В Луганской области от производителей подакцизных товаров в бюджет поступило почти 9 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня