В Луганской области от производителей подакцизных товаров в бюджет поступило почти 9 млн гривень

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, за январь-май 2021 года от субъектов хозяйствования, осуществляющих производство подакцизных товаров на территории Луганской области, поступило акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) в государственный бюджет 8 млн 921 6 тыс. гривень, в том числе в мае - 2 млн 290,1 тыс. гривень.

Напомним, акцизный налог относится к общегосударственным налогам и сборам.