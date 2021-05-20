В Луганской области выявили 24 новых случая COVID-19

За 7 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

Всего с начала пандемии выявлено 26300 заболевших COVID-19, умерли от осложнений коронавируса — 908 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1602 заболевших. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 118 человек.

По данным министерства охраны здоровья, наибольшее количество заболевших выявили в Киеве — 700, Запорожской — 92, Киевской — 79, Донецкой — 73 и Харьковской — 66 областях.