В Донецкой области российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и минометов

7 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Донецкой области российские боевики обстреливали населенный пункт Лебединское из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.

В районе поселка Луганское российские захватчики вели обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра 8 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Новогородское террористы дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.