В Донецкой области российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и минометов

В Донецкой области российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и минометовСегодня, 10:04
7 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.
В Донецкой области российские боевики обстреливали населенный пункт Лебединское из станковых противотанковых и автоматических гранатометов.
В районе поселка Луганское российские захватчики вели обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
По состоянию на 7:00 утра 8 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи населенного пункта Новогородское террористы дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.