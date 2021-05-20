По заказу ФСБ в Луганской области пытались взорвать директора харьковского института

В Луганской области правоохранители задержали завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который планировал совершить теракт и взорвать автомобиль руководителя научного института Харькова.

Как сообщает пресс служба Офиса генпрокурора, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР», а с 2020 года его завербовали сотрудники ФСБ РФ для «разведывательно-подрывной деятельности».

В интересах российских спецслужб злоумышленник пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако одного из его сообщников в феврале 2021 года задержали.

Продолжая свою противоправную деятельность, человек прибыл с территории РФ в Северодонецк, где планировал совершить террористический акт.

Для подготовки к преступлению мужчина получил самодельное взрывное устройство, заранее подготовленного кураторами ФСБ РФ, и прикрепил его автомобилю руководителя института, находившегося в поездке по Луганской области.

Правоохранители сообщают, что в ходе спецоперации предупредили теракт и задержали агента ФСБ Российской Федерации непосредственно после закладки и попытки взрыва устройства.