» » По заказу ФСБ в Луганской области пытались взорвать директора харьковского института

По заказу ФСБ в Луганской области пытались взорвать директора харьковского института

Вчера, 17:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области правоохранители задержали завербованного ФСБ РФ гражданина Украины, который планировал совершить теракт и взорвать автомобиль руководителя научного института Харькова.

Как сообщает пресс служба Офиса генпрокурора, гражданин Украины проходил военную службу в рядах так называемой «народной милиции ЛНР», а с 2020 года его завербовали сотрудники ФСБ РФ для «разведывательно-подрывной деятельности».

В интересах российских спецслужб злоумышленник пытался получить секретную информацию научного института Харькова по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако одного из его сообщников в феврале 2021 года задержали.

Продолжая свою противоправную деятельность, человек прибыл с территории РФ в Северодонецк, где планировал совершить террористический акт.

Для подготовки к преступлению мужчина получил самодельное взрывное устройство, заранее подготовленного кураторами ФСБ РФ, и прикрепил его автомобилю руководителя института, находившегося в поездке по Луганской области.

Правоохранители сообщают, что в ходе спецоперации предупредили теракт и задержали агента ФСБ Российской Федерации непосредственно после закладки и попытки взрыва устройства.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:08

По заказу ФСБ в Луганской области пытались взорвать директора харьковского института

Вчера, 17:01

В Северодонецке женщина пыталась зарезать полицейского

Вчера, 16:53

Луганская область получила новый символ-цветок

Вчера, 16:12

Сборная по футболу выступит в новой форме с картой Украины и лозунгом «Героям слава!»

Вчера, 15:29

Российские боевики придумали новую причину не открывать КПВВ в Донецкой области

Вчера, 14:36

На ЗНО по истории в Луганской области пришли 3448 участников

Вчера, 14:24

Белый дом отказался от встречи Байдена с Зеленским из-за «Нафтогаза» — Axios

Вчера, 13:12

ГБР задержало двух бывших луганских пограничников при продаже наркотиков

Вчера, 10:47

В Луганскую область поступила очередная партия вакцины Pfizer

Вчера, 10:44

8-9 июня пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе

Вчера, 10:35

Организатор обстрела автобуса под Волновахой Юрий Шпаков приговорен к пожизненному заключению

Вчера, 09:36

За 6 июня в Луганской области выявили 5 новых случаев COVID-19

Новости Украины:

Вчера, 14:31

Министерство культуры просит МВД защитить 2 дома в центре Одессы пока идут суды с застройщиком

4-06-2021, 12:09

Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах стран Евросоюза

4-06-2021, 11:39

В Киеве будут мониторить количество паркомест: заработала цифровая программа

3-06-2021, 18:08

Кирпич ручной формовки – преимущества материала

1-06-2021, 13:05

В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам

31-05-2021, 13:07

30 мая в Карпатах выпал снег

31-05-2021, 09:35

В Одессе открылся центр массовой вакцинации против COVID-19

25-05-2021, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

24-05-2021, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

По заказу ФСБ в Луганской области пытались взорвать директора харьковского института » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня