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В Северодонецке женщина пыталась зарезать полицейского

Вчера, 17:01 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 7 июня, около 13.30, в Северодонецке по ул. Донецко старший участковый офицер полиции увидел женщину, которая у гаража ковырялась в мусоре и то искала.
Это вызвало у участкового подозрение и он, подойдя, окликнул ее, представился и спросил, что она ищет. В ответ женщина неожиданно дважды ударил полицейского ножом.

Как сообщили в пресс-центре полиции, по предварительной информации, женщина искала так называемую «закладку» с наркотиками.

29-летней ранее судимой жители Северодонецка, которая нанесла два удара ножом участковому офицеру полиции, грозит уголовная ответственность за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа. Сотрудник полиции госпитализирован в медицинское учреждение. 

Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного управления, под процессуальным руководством прокуратуры работают эксперты-криминалисты и сотрудники следственно-оперативной группы, проводят неотложные следственно-оперативные заходи.


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