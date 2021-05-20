В Северодонецке женщина пыталась зарезать полицейского

Сегодня, 7 июня, около 13.30, в Северодонецке по ул. Донецко старший участковый офицер полиции увидел женщину, которая у гаража ковырялась в мусоре и то искала.

Это вызвало у участкового подозрение и он, подойдя, окликнул ее, представился и спросил, что она ищет. В ответ женщина неожиданно дважды ударил полицейского ножом.

Как сообщили в пресс-центре полиции, по предварительной информации, женщина искала так называемую «закладку» с наркотиками.

29-летней ранее судимой жители Северодонецка, которая нанесла два удара ножом участковому офицеру полиции, грозит уголовная ответственность за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа. Сотрудник полиции госпитализирован в медицинское учреждение.

Сейчас на месте происшествия находится руководство Главного управления, под процессуальным руководством прокуратуры работают эксперты-криминалисты и сотрудники следственно-оперативной группы, проводят неотложные следственно-оперативные заходи.