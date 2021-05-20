Луганская область получила новый символ-цветок

Луганская область получила собственный новый символ к празднованию 30-го Дня независимости Украины, который каждая область будет отмечать особо.

Об этом сообщили в Луганской ОГА.

К Дню независимости при координации Министерства культуры и информационной политики Украины была подготовлена ​​концепция единой визуальной символики праздника.

Графическая визуализация комплекса образов реализована в виде калейдоскопических цветочных орнаментов, которые формируются из изображений, фотографий, символов, и становятся основой динамической айдентики, что расцветает, как сама страна.

Каждая область Украины получила свой уникальную цветок-логотип с графическими элементами и цветовой гаммой флагов этого региона, а также цветы-символы сфер деятельности, как: медицина, строительство, наука, цифровые технологии, производство. Дополнительно предусмотрена упрощенная форма логотипа для использования на маленьких форматах, а также для печатных или вышитых логотипов.

Луганская область получила цветок синего цвета с изображением герба области на лепестках.

«Украинцы - сильная нация, нация борцов за справедливость и достоинство. 30-летия нашей независимости - большой праздник. И мы с нетерпением его ждем, чтобы продемонстрировать всему миру наше единство, а украинцам - самобытность Луганщины. Поэтому призываю всех присоединиться к празднованию, используя для презентации своих громад именно луганский цветок. Покажем, что мы - дружны, что нас много и нам есть, чем гордиться!», - отметил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай️.