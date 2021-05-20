Сборная по футболу выступит в новой форме с картой Украины и лозунгом «Героям слава!»

Национальная сборная Украины будет выступать на Евро-2020 в новой — особой форме.

Как сообщил президент УАФ Андрей Павелко, главным атрибутом формы стала карта единой Украины с Крымом, Донецком и Луганском

Также футболки спортсменов украшены лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!».

«Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя в Киев, Донецка и Луганска до Ужгорода поддерживать их в каждом матче. Это очень важно и для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучше на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и национальная сборная — соединяют Украину! Слава Украине!️» — отметил Андрей Павелко.

Новый дизайн сразу же возмутил представителей России, оккупировавшей часть нашей страны, потребовавших от УЕФА запретить форму украинской сборной.

Тем не менее Союз европейский футбольных ассоциаций утвердил новую игровую форму сборной Украины по футболу для Чемпионата Европы 2020 года, на которой изображены границы страны, включающие Крым.

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

«Футболка сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 была утверждена в соответствии с действующими правилами экипировки», — отмечается в комментарии.