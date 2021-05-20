Российские боевики придумали новую причину не открывать КПВВ в Донецкой области

Оккупационная власть в захваченных РФ районах Донецкой области пока не видит сроков, когда можно было бы открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Это произойдет, когда «поменяется в корне» ситуация с COVID в Украине.

Об этом заявил главарь так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ.

По его словам, цифры заболеваемости в Украине и якобы отсутствие вакцин могут привести к «крайне критичной» ситуации на оккупированных территориях.

«… мы понимаем, что сложившаяся ситуация вызывает массу неудобств… И пока ситуация в Украине в корне не поменяется, а сроков здесь, увы, мы даже не видим, с учетом того, что там происходит, говорить об изменении ситуации на наших КПВВ, преждевременно», — отметил Пушилин.

Напомним, ранее сообщалось, что на подконтрольную Украине территорию без обязательной самоизоляции будут пропускать жителей ОРДЛО, которые желают вакцинироваться от коронавируса. Но проблема в том, что жители оккупированных районов не могут свободно выехать из ОРДЛО.