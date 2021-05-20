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На ЗНО по истории в Луганской области пришли 3448 участников

Сегодня, 14:36 citynews.net.ua | Напечатать

4 июня 2021 года состоялось внешнее независимое оценивание по истории Украины. В Луганской области функционировало 23 пункта проведения ЗНО, где было создано 335 аудиторий, а проведение тестирования обеспечивали 851 педагогический работник.

В Луганской области для участия в ЗНО по истории Украины зарегистрировалось 4873 участников. Из них 3448 человек приняли непосредственное участие в тестировании, что составляет 70,8% от общего количества зарегистрированных.

Пункты оценивания были открыты в Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Старобельске, Беловодске, Новоайдаре, Сватово и Станице Луганской.

У одного участника по результатам термометрии была зафиксирована повышенная температур, и он не был допущен в пункт тестирования.

Тест ЗНО по истории Украины состоял из 60 заданий четырех форм, на выполнение которых участникам предоставлялось 150 минут.

Максимальное количество тестовых баллов, которое сможет получить участник тестирования, правильно выполнив все задания теста, составляет 94.

Результат выполнения заданий теста будет использоваться для приема в учреждения высшего образования.

Результат выполнения задач № 1-30 ( «История Украины ХХ - начала XXI века») по желанию выпускника может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по истории Украины.

Максимальное количество тестовых баллов, которое может получить участник ЗНО по истории Украины, правильно выполнив все задания № 1-30, которые будут засчитываться как государственная итоговая аттестация, равна 47.

Участники тестирования, которые не смогли принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение 5 дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО. Дополнительная сессия ВНО по истории Украины состоится 12 июля.

Сегодня, 7 июня 2021, происходит внешнее независимое оценивание по физике. Для участия зарегистрировались 439 участников. 


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