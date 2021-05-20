В Белом доме рассматривали возможность встречи в Вашингтоне президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита с президентом РФ, но в итоге отказались от этой идеи из-за смены руководства «Нафтогаза», по мнению экспертов являвшейся обычным рейдерским захватом и нарушением договоренностей о реформировании этой компании в рамках корпоративной реформы.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена, пишет «Европейская правда» .

«Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией», — пишет издание.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. В интервью Axios Владимир Зеленский отметил, что считает важным проведение консультаций с американским президентом перед его встречей с Путиным.

«Я понимаю, что из-за уже существующих планов президента США и его плотного графика они (консультации. — Ред.) вполне могут не состояться, но этот выбор будет только за ним», — сказал Зеленский, добавив, что готов встретиться с Байденом в «любой момент и в любой точке планеты».

В ответ на вопрос, что будет значить, если Байден встретится с Путиным раньше, чем с Зеленским, президент Украины сказал: «Это ответ и геополитическое видение: есть „империи“, есть большие государства мира, а есть все остальные».

Напомним, Европейский Союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности в связи с увольнением председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В США, комментируя изменения в руководстве НАК «Нафтогаз Украины», заявили, что от соблюдения принципов корпоративного управления, прозрачности и добропорядочности в назначении менеджмента в энергетическом секторе зависит доверие к Украине.